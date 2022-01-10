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Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak

Milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk, 14 Ocak'ta düzenlenecek törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında belirleyecek

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:21
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Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
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Savunma sanayii çalışmalarında son dakika: Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591), 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

SON DÖNEMİN EN ÖNEMLİ DENİZ PLATFORMU

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde 14 Ocak'ta tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Deniz Kuvvetleri filosuna katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.

STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.

Anahtar Kelimeler:
Ufuk Korveti
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