Uğur Dündar'dan Nevşin Mengü iddiası: CNN Türk'ten istifa etti

Dündar, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "Değerli haberci Nevşin Mengü sağlam kişiliğine uygun davranışla CNN Türk'ten istifa etti. Böylece meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi…" ifadesini kullandı.
Daha önce CNN Türk'te akşam haberlerini süren Nevşin Mengü bir süredir ekrana çıkmıyordu. Kamuyounda bu durumun Mengü'nün muhalif açıklamalarının kanal yönetimini rahatsız etmesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.
Değerli haberci Nevşin Mengü sağlam kişiliğine uygun davranışla CNN Türk'ten istifa etti. Böylece meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi... pic.twitter.com/Yh1WwCcOss— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 21 Eylül 2017