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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı: Üç gemi daha yola çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Kilyos açıklarında bekleyen ve tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide gerçekleştirilen denetim de tamamlandı.

05 Ağustos 2022 Cuma 11:03
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Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı: Üç gemi daha yola çıktı
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Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması kapsamında 3 gemi daha Ukrayna limanlarından yola çıktı. Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemide ise denetim yapıldı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor.

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

BOŞ GEMİDE DENETLEME

Ukrayna'dan tahıl almak için yola çıkmak üzere dün Bandırma Limanı'ndan gelen Barbados bandralı "Fulmar S" isimli gemi, Kilyos açıklarına demirledi.

Çernomorsk Limanı'na gidecek olan gemi, Kilyos açıklarında müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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