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Ukrayna limanından çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından İstanbul Boğazı'na demirleyen gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 23:36
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Ukrayna limanından çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından heyet, botlarla gemiden ayrılırken gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

Anahtar Kelimeler:
TahılMısırUkraynaIstanbul
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