Ulaştırma Bakanı Canaltay Ankara’da

Bu sabah Ercan Havaalanı’ndan ayrılarak, heyetiyle birlikte Ankara’ya gelen Bakan Canaltay’ı, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü karşıladı.

Bakan Canaltay temasları kapsamında ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Canaltay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Canaltay, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Canaltay, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk,

Yüce Türk Ulusu’nu silah arkadaşlarınızla birlikte verdiğiniz büyük kurtuluş mücadelesi ile muvaffak kılarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran siz önderimizi saygıyla selamlıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler de, sizlerin ilkeleri ışığında zor ve badireli mücadelelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Cumhuriyetimizi kurmuş ve yaşatmaya ant içmiş bir nesiliz.

Bugün huzurunuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kadın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak gelmenin onurunu yaşıyorum. Yaşamım boyunca en önemli hedeflerimden birisi, olan vatanımın bölünmez bütünlüğünü korumak, yüce ulusumuzu yüceltmek, egemenliğimize ve özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkmaktır. Teslim aldığım bu görevde de ana hedefim halkımıza hizmet götürmektir.

Huzurunuzda da belirtmek isterim ki, çağımıza ayak uyduracak bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ilkeleriniz çerçevesinde görev ve mevki fark etmeksizin her daim çalışacağım.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda bulunuyor, şahsım ve halkım adına en derin saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum.”

CANALTAY, KARAİSMAİLOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Canaltay ilk günkü temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de görüşecek. Canaltay, daha sonra Karaismailoğlu tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Bakan Canaltay’a ziyaretinde, Özel Kalem Müdürü Saffet Nadiri, Karayolları Dairesi Müdürü Arkın Şansalan ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz eşlik ediyor.