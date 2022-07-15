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Uluç'un sağlığı hakkında flaş gelişme...

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç’tan umut verici haber geldi. Usta gazetecinin enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenildi.

15 Temmuz 2022 Cuma 16:00
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Uluç'un sağlığı hakkında flaş gelişme...
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Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

tv100’den Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı öğrenildi.

Usta haberci enfeksiyon değerlerinin düşmesinin nedeniyle karnından beslenmeye geçilecek.

Bu gelişme sonrası Hıncal Uluç’un yakınlarının ve sevenlerinin yüreğine su serpildi.

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