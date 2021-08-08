Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest bırakıldı

"Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.