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Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest bırakıldı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08 Ağustos 2021 Pazar 16:21
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Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest bırakıldı

"Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Son Güncelleme: 09.08.2021 00:00
Anahtar Kelimeler:
Ümitcan UygunErol Uygun
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