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Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu

Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı şüpheli ölümde Hankulu'nun beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtildi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 23:28
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Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu ölü bulundu

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay yattıktan sonra 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, yine bir cinayet iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖN OTOPSİ RAPORUNDA BEYİNDE KANAMA VE İLTİHAPLANMA TESPİT EDİLDİ

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlanırken, alınan örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı.

Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi.

ÜMİTCAN UYGUN'A 3 SUÇTAN İNCELEME

Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı hakkında, "uyuşturucu temini" ve "fuhuşa aracılık yapma" yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 05.08.2021 23:47
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