Ünal: "Anadolu Ajansının hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilemez"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı açıklamada, "Özellikle Anadolu Ajansının, milli ajansımızın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Ünal, "Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansı gibi devletin kurumları üzerinden oluşturulan ağır tahrik, kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Manipülasyon'un doğru olmadığını kaydeden Ünal, "O yüzden buradan bu konuda bütün siyasileri dikkatli ve sorumlu olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Ünal, "Yarın herhangi bir şekilde YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?" diye sordu.

AK Parti Sözcüsü Ünal, kalkıp 'Ben YSK'nın önüne gideceğim, AA'nın önüne gideceğim, bu verileri kabul etmiyorum' gibi ifadelerin doğru ifadeler olmadığını söyledi.

"AK Parti hükümeti iktidar olmanın sorumluluğuyla davranmakta ve kullanılan tüm oylar AK Parti hükümetinin teminatı altındadır." açıklamasında bulunan Ünal, "Türkiye bir hukuk devleti ve Türkiye'nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak bir şaibe ve itibarsızlaştırma, her şeyden önce bizim birliğimize, beraberliğimize zarar verecek hususlardır." şeklinde konuştu.

Mahir Ünal, "Sadece kendi oylarımızın değil, diğer partilerin oylarının güvenliği de bizim namusumuzdur." diyerek, "Sonuçlar milletin iradesinin tecellisidir, her siyasi parti de bu sonuçlara dönük son derece saygılı olmalıdır." ifadelerini kullandı.