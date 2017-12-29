Üniversite onaylı "Müslüman yılbaşı kutlamaz" ve "Piyango haramdır" afişleri

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki farklı noktalara, üniversitenin logosunun da yer aldığı "Müslüman yılbaşı kutlamaz" ve "Piyango haramdır" yazılı afişler asıldı. Üniversite yetkilileri, 'kanunsuz bir eylem olmadığı sürece' benzeri afişlerin asılmasının onaylandığı açıklamasında bulundu.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin Yunus Emre Kampüsü'nün farklı noktalarına yılbaşı kutlaması ve piyango karşıtı afişler asıldı. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın kaşe ve imzasıyla onaylanmış olarak asılan "Müslüman yılbaşı kutlamaz" ve "Piyango haramdır" yazılı afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanı sıra üniversitenin logosunun da bulunduğu görüldü. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait 'Yılbaşı kutlamıyoruz' yazılı afiş asıldı.



Asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirten üniversite yönetimi, şu açıklamada bulundu: ''Mevzuata aykırı olmadığı, kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz.'' (DHA)