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Üniversitelerde yabancı kontenjanı kaldırıldı

YÖK, üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin sınırlamayı kaldırdı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:09
Üniversitelerde yabancı kontenjanı kaldırıldı
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Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili yeni bir karar alındı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları ile ilgili yeni bir karar alındı.Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan 'programların kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurtdışından öğrenci kabul etme sınırlaması' ortadan kaldırıldı.

Yeni düzenleme devlet-vakıf bütün üniversiteler için geçerli olacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; bundan sonra üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talepleri, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce belirlenecek bir tarihe kadar bu kısıta tabi olmadan Yükseköğretim Kurulu’na bildirilecek. Bu talepler YÖK tarafından değerlendirilerek, karar verilecek ve üniversitelere duyurulacak.

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TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMLARI İÇİN BAZI İSTİSNALAR 

'Tıp ve Diş Hekimliği Programları' içinse bu alanların özelliklerinden dolayı bazı istisnai şartlar getirildi.Bu iki programın yurt dışı öğrenci kontenjanı, YKS kılavuzundaki bir önceki yıla ait kontenjanının yüzde 50'si ile sınırlandırılıyor. Bununla birlikte belirli koşulları ve kriterleri sağlayan üniversiteler, uluslararası öğrenciler için 'ayrı bir sınıf açarak' bu iki programa bu oranın üstünde de öğrenci kabul edebilecek.

Bu ayrı sınıf için gerekli staj ve klinik uygulamalar, laboratuvarlar ve teçhizatlar için yükseltilmiş belli şartlar ve mekan kriterleri aranacak, ayrıca vakıf yükseköğretim kurumları için bir önceki yılın denetleme raporu ve müeyyide uygulanıp uygulanmadığı da dikkate alınacak. Devlet ve vakıf üniversitelerinde açılan bu ek sınıflar her yıl en az bir kere denetlenecek.

Yapılan açıklamada Tıp ve diş hekimliği için bu istisnai şartların getirilmesinin gerekçesi olarak; geçmiş yıllara bakıldığında bir sınıfta bulunan Türk öğrencilerden daha fazla yurtdışı öğrenci talebinin en çok bu iki program için söz konusu olduğu, dolayısıyla ilgili sınıftaki Türk öğrencilerin bu sınıflarda uluslararası öğrencilerden daha az sayıda olmalarının bu öğrencilerimizin nitelikli eğitim almalarını riske sokabileceği gösterildi.

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Son Güncelleme: 06.05.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündmeHaberKALDIRDIKontenjanYABANCIYÖK
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