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Üniversiteye gideceği gün hayatını kaybetti

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Orman Endüstri Mühendisliği'nde eğitim gören 22 yaşındaki Semanur Akbaş, üniversiteye gideceği gün İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Akbaş'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

06 Ekim 2022 Perşembe 11:48
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Üniversiteye gideceği gün hayatını kaybetti



Trabzon'da eğitim gören 22 yaşındaki Semanur Akbaş, üniversiteye gideceği gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Semanur Akbaş, İstanbul'daki evinde, 4 Eylül'de eğitimi için Trabzon'a gelmek üzere hazırlık yaptı.

CANSIZ BEDENİNİ YAKINLARI BULDU

Akbaş, yakınları tarafından sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Semanur Akbaş'ın öldüğünü belirledi. Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan Akbaş'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Akbaş'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da dün toprağa verildi.-

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencimiz Semanur Akbaş'ın ani ölümü sebebiyle derin üzüntü içindeyim. Ailesi ve sevenlerine yüce Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

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