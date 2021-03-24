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Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia!

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, ortaya çok çarpıcı kulis bilgisi attı.

24 Mart 2021 Çarşamba 22:20
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Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia!

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasından partinin A takımı olarak nitelendirilen 17 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Bu gelişmelerin ardından Kabine revizyonu tekrar gündeme geldi.

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, KRT TV'de katıldığı canlı yayında gündemi değiştirecek bir iddia ortaya attı. Kulat, "Ben hükümetin çok ilginç planlar üzerinde çalıştığını duyuyorum. İlk kez söylüyorum. Kesin niteliğinde verilmiş bir bilgi değil ama eski bir başbakanın önümüzdeki günlerde dışişleri bakanı olması gibi bir ihtimal var. İsim de söyleyeyim; Tansu Çiller bu görev için konuşuluyor. Amerikalılarla geçmişte olan diyaloğundan dolayı böyle bir konu gündemde şu anda" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın 2019'da Yenikapı'da düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılıp açıklamalarda bulunmuştu. Çiller, "Milli bir şuurla buradayız. Önemli bir gün, Türkiye hedefte, özellikle bunun için buradayım. Yeni bir dünya kuruluyor. Hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı. Bütün bunlar yeni dünya kuruluşundaki çok özel değişimler ve Türkiye'yi hedefe taşıyan olaylar" demişti.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTansu Çiller
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