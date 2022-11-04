Ünlü doktor hayatını kaybetti

Türkiye'de Corona virüs salgınıyla mücadelenin önemli isimlerinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kenan Midilli (59), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Pandemi sürecinde corona virüsle ile ilgili verdiği önemli bilgilerle tanınan 59 yaşındaki Midilli'nin ölüm haberini, üyesi olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada "Covid-19 pandemisi sürecinde halkımıza yapmış olduğu hizmetler her türlü takdirin ötesindedir" denildi.

Prof. Dr. Midilli'nin ölümüyle ilgili, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından da yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ailesine ve Cerrahpaşa camiasına başsağlığı dilendi.



Midilli'nin cenazesi 5 Kasım Cumartesi günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verilecek.