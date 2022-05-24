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Ünlü jeolog ve tarihçi Celal Şengör büyük tepki topladı

Ünlü jeolog ve tarihçi Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında infiale yol açan sözler kullandı. Sıra dışı ve keskin açıklamalarıyla bilinen Şengör'ün dün akşam peygamberler hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

24 Mayıs 2022 Salı 19:18
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Ünlü jeolog ve tarihçi Celal Şengör büyük tepki topladı

Sosyal medya kullanıcılarından Celal Şengör'e tepki yağıyor! Geçtiğimiz aylarda öğrencisini taciz ettiği iddialarıyla gündeme gelen Şengör, bu kez canlı yayında peygamberler için söyledikleriyle gündeme oturdu. Peygamberlerin varlığını inkar eden Şengör eleştirilerin hedefi oldu.

Katıldığı canlı yayında Hazreti İbrahim hakkında konuşulurken araya girerek "O masal" diyen Şengör, "Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil" dedi.

Konuşmasına "Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok" diyerek devam eden Şengör'ün Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim için "3 tane kutsal kitap denilen, aslında Suriye-Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır" ifadesini kullanması da tepki topladı.

"YOK ÖYLE BİRİSİ"

Şengör'ün 3 ilahi din hakkında söyledikleri de infiale yol açtı. Şengör, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik hakkında şöyle konuştu:

"Bizim bugün İbrahimî dinler dediğimiz; Musevilik, Hristiyanlık ve arkasından İslam...Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabında 'Mısır'dan çıkış' vardır, meşhur; yok öyle bir olay. Bu incelendi, yayınlandı."

TAYYAR: "METASTAZ YAPMIŞ OLMALI"

Şengör'e sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterirken AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirisini yöneltti. Tayyar paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Celal Şengör, bir jeolog. Yurtdışında sayılı üniversitelerde ders verdi. Bol sertifikalı biri. Fakat dışkısını yedikten sonra toparlayamadı, metastaz yapmış olmalı. Şimdi, Kuran dahil tüm kutsal kitap ve peygamberler için ‘masal’ diyor. Allah ıslah etsin"

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