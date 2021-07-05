Ünlü keman virtüözü İlyas Tetik intihar etti

Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı İstanbul Sarıyer'deki evinde intihar etti. Durumu fark eden ailesi hemen polis ekiplerine bildirdi.

Sarıyer Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri Tetik'in evinde incelemelerde bulundu.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı, müzik dünyasını yasa boğdu.

Tetik, 'Seni Buldum Ya', 'Yıllarım', 'Hayatımı Yazsam Roman Olurdu', 'Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan', 'Bulunur Elbet' gibi birçok esere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.

İlyas Tetik kimdir?

25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İlyas Tetik, keman çalmaya 13 yaşında kendi imkanları ile başladı. Çocukluk yılları boyunca, İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo kurma hayali olan Tetik, uzun çabalardan sonra bunu başardı ve yıllar içinde kariyer basamaklarını çıktı.

İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın 'Seni Sevmeyen Ölsün' adlı çok satan albümü oldu. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyordu. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da yıllarca aynı sahneyi paylaştı.

İlyas Tetik'in ilk solo albümü 'İstanbul'da Bir Keman', birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.