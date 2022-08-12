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Ünlü market zinciri banka kuruyor!

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan tekne satışıyla sosyal medyanın gündemine oturan A101'den yeni hamle geldi. A101 banka sektörü için harekete geçti. BDDK A101'in dijital banka kurmasına izin verdi. Söz konusu izin Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 Ağustos 2022 Cuma 15:11
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Ünlü market zinciri banka kuruyor!


Ünlü market zinciri A101'den yeni hamle geldi. Sosyal medya tekne satmasıyla gündeme gelen A101 dijital bankacılık için harekete geçti. BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Ahmet Yaşar Aydın, Ali Taha Aydın, Can Ersöz, Erhan Bostan ve Tolga Akar tarafından Türkiye'de TOM Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi. Dijital Katılım bankası ortakları arasında A101 marketler zincirinin ortakları arasında yer alan Aydın ailesi de yer alıyor.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Ortaya çıkan karara göre dijital katılım bankasının adı ise TOM Katılım Bankası A.Ş. olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan detaylara bakılırsa bankanın ana sermayesi 1.5 milyar Türk lirası olarak ortaya çıktı.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

Son Güncelleme: 12.08.2022 15:13
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