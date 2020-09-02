Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Para vermeyince adam yaraladılar
Para vermeyince adam yaraladılar
Hırsızlar yakayı ele verdi
Hırsızlar yakayı ele verdi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar...

Ünlü oyuncu Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimlerinden Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu kısa süre önce TRT Haber'de yayınlanan "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına konuk olmuştu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 15:48
519 Okunma
Ünlü oyuncu Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı

"Doğdun, yaşadın, büyüdün, öldün. Tamam. Bir şey bırakabiliyorsan senin perden hala bir yerde devam ediyor."

Ünlü oyuncu TRT Haber'de yayınlanan ''Vapurda Çay Simit Sohbet'' konuk olmuş hayatı böyle özetlemiş, geride bıraktıklarının önemine dikkat çekmişti. 

Nevşehir'deki dizi çekimleri sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Boysan 62 yaşındaydı. Türk sinemasının duayen isimlerinden olan Haldun Boysan, Kurtlar Vadisi, Gemide, Canım Ailem gibi çok sayıda film ve dizide rol aldı. "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Tombalacı" karakteriyle hafızalara kazındı.

Boysan, "Gemide" filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan isim oldu.

Usta oyuncu için Ankara'da Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları ve sanat camiasından birçok isim de katıldı.

Kılınan namazın ardından Boysan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Anahtar Kelimeler:
Haldun Boysan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartıştığı 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 02 Eylül 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 02 Eylül 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim