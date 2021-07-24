Ünlü oyuncu Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu!

Türkiye'ye olan sevdasıyla bilinen İskoçyalı aktör Mike Mitchell, Fethiye'de teknede ölü bulundu. Mitchell; Gladyatör, Cesur Yürek ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini anlatan Mendilim Kekik Kokuyor gibi yapımlarda önemli roller almıştı.