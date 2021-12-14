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Ünlü şarkıcı kaza geçirdi!

HEPSİ grubunun eski üyelerinden ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Susurluk'ta gerçekleşen trafik kazasının ardından Gülçin Ergül'ün tedavisi sürerken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kurtarılamadı.

14 Aralık 2021 Salı 10:20
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Ünlü şarkıcı kaza geçirdi!
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Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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