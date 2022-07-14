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Ünlü tatil beldesi boş kaldı!

Tatilin en gözde merkezlerinden olan Çeşme bu yıl boş kaldı. Özellikle Kurban Bayramı tatilinde, ünlü tatil merkezindeki sakinlik dikkat çekti. Fiyatların beklenenin de çok üstünde olduğunu belirten tatilciler, Çeşme esnafının vatandaşı 'kazıklamak' istediğini iddia etti.

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:46
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Ünlü tatil beldesi boş kaldı!
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Ünlü tatil beldesi Çeşme'de fiyatlar aldı başını gitti.Oda kahvaltı en ucuz odası 10 bin TL olan bir otel, sadece bir adet gömlek ütületen müşteriye 2 bin TL fatura çıkarttı. Sokakların geçmiş yıllara oranla boş kaldığı Çeşme'deki fiyatlar sosyal medyanın diline düştü.

Gezgin Begüm Öztan'ın Bodrum ve Çeşme ile Yunan Adaları'nı kıyaslarken yaptığı yorum dikkat çekti: "Bu fahiş rakamların ve kötü işletmeciliğin enflasyon ile alakası yok. Enflasyon yüzde 500 değil. Ne kadar kazıklarsak o kadar kar diye bakılıyor. İşin özü bu. Ama insanlar salak değil. Herkesin parası değerli. Alaçatı bayramda boşmuş, bu kafayla seneye iki işletmeden biri batar."

ÇEŞME'DE BEACH GİRİŞİ: 3 BİN TL!

Çeşme'deki oda kahvaltı olan butik otelin en ucuz odası 10 bin TL'ye çıktı.

Otel, plajından günlük yararlandırma bedelini sadece giriş için 3 bin TL olarak belirledi.

GÖMLEK ÜTÜLETMEK 2 BİN TL

Otel bununla da kalmadı ve bir müşteriye sadece bir adet gömlek ütülenmesi karşılığında 2 bin TL ek fatura çıkarttı. Kuru temizleme dahi yapmayan otel, 5 dakikalık gömlek ütüsü için 2 bin TL aldı.

BİR TOP DONDURMA 160 TL

Çeşme'deki bir mekanda ithal bir marka dondurmanın topunun da 160 TL'ye satılması da yine sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

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