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Unutulan ekartör için 7,5 yıl hapis istemi

İstanbul'da geçirdiği ameliyat sonrası vücudunda 'Ekartör' cihazı unutulan 35 yaşındaki kadının şikayeti üzerine olayda ihmali olduğu belirtilen doktor ve hemşire hakkında 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı...

26 Eylül 2017 Salı 13:01
Unutulan ekartör için 7,5 yıl hapis istemi

Kasığındaki şiddetli ağrı nedeniyle İstanbul'da bir hastaneye başvuran Fatma S.'nin dalağının patladığı ve iç kanamasının olduğu belirlendi. Acilen ameliyata alınan genç kadın 4 gün yoğun bakımda kaldı. 

Sabah'ın haberine göre, taburcu edilen kadın ameliyatın üzerinden 45 gün geçmesine rağmen iyileşmiyor, yürümekte dahi zorlanıyordu. Yeniden hastaneye başvuran Fatma S., iddiaya göre psikiyatr servisine sevk edildi. Muayene sonucu psikolojik bir problemi olmadığına dair rapor verildi. Ağrılarında bir azalma olmayan kadın yeniden acil servise başvurdu.

Tetkiklerde genç kadının karnında 'malaya' benzeyen bir aletin olduğu ortaya çıktı. Alet başka bir hastanede operasyonla çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığı'nı arayarak yardım isteyen Fatma S., doktor ve hastane yetkililerinden şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak doktorun ve hemşirenin olayda kusuru olup olmadığının rapor edilmesini istedi. Bakanlık tarafından doktorların kusurunun var olduğuna dair rapor gelmesinin ardından Doktor Ahmet K. ve hemşire Kader L. hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

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Son Güncelleme: 26.09.2017 13:07
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