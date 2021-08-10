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Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Uşak'ta, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2021 Salı 08:59
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Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 30 kişi yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
UşakKaza
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