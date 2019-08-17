Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...

Üsküdar'da deniz ile kara birleşti

İstanbul'da etkili olan yağış sonrası Üsküdar'da kara ile deniz birleşti. Ayrıca Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:44
Üsküdar'da deniz ile kara birleşti

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Üsküdar'da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı'nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı. 

ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

KURBAĞALI DERE'DE TEKNE BATTI

İstanbul'da etkili olan yağış nedeni ile Kadıköy'de bulunan Kurbağalı Dere'de bir tekne battı, birçok tekne ise zarar gördü.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı
700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı
Hakkari’de operasyon: 6 terörist öldürüldü
Hakkari’de operasyon: 6 terörist öldürüldü
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim