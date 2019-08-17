Üsküdar'da deniz ile kara birleşti

İstanbul'da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Üsküdar'da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı'nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.

ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME



İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.



KURBAĞALI DERE'DE TEKNE BATTI



İstanbul'da etkili olan yağış nedeni ile Kadıköy'de bulunan Kurbağalı Dere'de bir tekne battı, birçok tekne ise zarar gördü.