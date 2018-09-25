Usta oyuncu, mezarını yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti!

Yakup Yavru, ödül almak üzere geldiği 25. Uluslararası Adana Film Festivali öncesi otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, mezarını yaptırdığı günlerde, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" demişti.

22 yıllık tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, adından sıkça söz ettirdiği ’Sağ Salim 2’ filminin ardından rol aldığı ’Facia Üçlü’ isimli uzun metrajlı filmle dikkatleri üzerine çekti. 25. Uluslararası Adana Film Festivalinde, 25. Yıl Emek Ödülü almak için Adana’ya gelen Yakup Yavru, kaldığı otelde ölü bulundu. Yakup Yavru’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Yavru’nun cenazesinin nereye defnedileceği henüz açıklanmadı.

Ünlü oyuncusu Yakup Yavru, mezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra öldü

Memleketi Amasya’da 3 Mayıs’ta 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptıran Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.

Yakup Yavru; “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında ve bir çok reklam filminde yer aldı. Ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.