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Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:10
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Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadını Hayriye Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajıyla duyurdu.

Usta oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden geçen sezon sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde rol aldı.

Son Güncelleme: 11.08.2021 09:16
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazSabina Toziya
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