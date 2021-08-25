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Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti

Türkiye’nin yakından tanıdığı sanatçı Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:41
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Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti

Birçok projede yer alan usta sanatçı Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" dedi. 

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroya başlayan Metin Çekmez, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi.

1972 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı “Tatlı Dillim” sinema filmi ile oyunculuğa başladı.

Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Çekmez, son olarak 2014 yılında Star TV’de yayınlanan ve başrollerinde Özcan Deniz, Hatice Şendil, Gürbey İleri ve Begüm Kütük’ün oynadığı “Kaderimin Yazıldığı Gün” dizisinde Ziya Yörükhan karakterini canlandırdı. 

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