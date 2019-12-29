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Usta sanatçı Metin Güyer hayatını kaybetti

29 Aralık 2019 Pazar 10:23
Usta sanatçı Metin Güyer hayatını kaybetti

TRT Ankara Radyosu’nun usta Türk sanat müziği sanatçılarından Metin Güyer hayatını kaybetti.

Ünlü Türk sanat müziği bestecisi Ekrem Güyer ve ünlü Türk sanat müziği ses sanatçısı Müzehher Güyer’in oğlu TRT Ankara Radyosu’nun eski Türk sanat müziği sanatçılarından Metin Güyer’in, dün vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, “73 yaşındaki TRT Ankara Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı Metin Güyer’i, maalesef dün 28 Aralık 2019 Cumartesi günü kaybettik. Babası, musikimizin unutulmayacak bestekârlarından Ekrem Güyer’in, ‘Unutturamaz Seni Hiçbir Şey Unutulsam da Ben’ isimli eserini yıllarca TRT ekranlarında yorumlamıştı. Cenazesi bugün 29 Aralık 2019 Pazar günü, Cebeci Asri Mezarlığı içindeki Oğultürk Camii’nde ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Nur içinde yatsın inşallah.” ifadelerini kullanarak sanatçını hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Metin GüyerTRT Ankara RadyosuTürk Sanat MüziğiVefatHaberTürkiye
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