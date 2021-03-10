Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Öztekin'in cenazesi daha sonra gasilhaneden alınarak tören için yola çıktı. Usta sanatçı için şu sıralar Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor.

10 Mart 2021 Çarşamba 13:58
732 Okunma
Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Usta sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. 

Daha sonra Öztekin'in cenazesi daha sonra  gasilhaneden alınarak tören için yola çıktı.

Öztekin'in naaşı, cenaze namazı öncesinde düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Usta sanatçı için şu sıralar corona virüs önlemleri kapsamında az sayıda katılımda tören düzenleniyor.

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini  yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. 

Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı.

Babasına veda eden Pelin Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Damat kadar taş düşsün başınıza”
"Damat kadar taş düşsün başınıza”
Yılmaz Özdil ifade verdi
Yılmaz Özdil ifade verdi
Trabzon'da bir kişinin karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
Trabzon'da bir kişinin karnından 21 kilo tümör çıkarıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim