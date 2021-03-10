Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda

Usta sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Daha sonra Öztekin'in cenazesi daha sonra gasilhaneden alınarak tören için yola çıktı.

Öztekin'in naaşı, cenaze namazı öncesinde düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Usta sanatçı için şu sıralar corona virüs önlemleri kapsamında az sayıda katılımda tören düzenleniyor.

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı.

Babasına veda eden Pelin Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.