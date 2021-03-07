Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Habertürk'ün haberine göre; Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi.



Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada fenalaşan ve kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.



Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.