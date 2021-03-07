Habertürk'ün haberine göre; Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi.
Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada fenalaşan ve kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan ve kalbine pil takılan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
Usta sanatçı Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. 62 yaşındaki sanatçının son durumunun iyi olduğu açıklandı.
07 Mart 2021 Pazar 15:49
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Habertürk'ün haberine göre; Usta oyuncu Rasim Öztekin, kalp krizi geçirdi.