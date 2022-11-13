Başbakan Ünal Üstel, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Başbakan Ünal Üstel taziye mesajında şu ifadeleri kullandı;'' İstanbul İstiklal Caddesi'de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. "
Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
Başbakan Ünal Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
13 Kasım 2022 Pazar 17:31
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Başbakan Ünal Üstel, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.