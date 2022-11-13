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Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı

Başbakan Ünal Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

13 Kasım 2022 Pazar 17:31
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Üstel İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınadı



Başbakan Ünal Üstel, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Başbakan Ünal Üstel taziye mesajında şu ifadeleri kullandı;'' İstanbul İstiklal Caddesi'de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. "

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