Toroslar ilçesinde, 15 yaşındaki üvey kızını tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.
Yalınayak Mahallesi'ndeki apartmandan silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartmandaki bir dairede inceleme yapan ekipler, Hakan Uğur'un (48) üvey kızı Z.B’yi tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Üvey kızını öldürdü, aynı silahla yaşamına son verdi
Mersin Toroslar'da 48 yaşındaki Hakan Uğur, 15 yaşındaki üvey kızını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
17 Eylül 2022 Cumartesi 12:05
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Toroslar ilçesinde, 15 yaşındaki üvey kızını tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.