Üvey kızını öldürdü, aynı silahla yaşamına son verdi

Toroslar ilçesinde, 15 yaşındaki üvey kızını tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.



Yalınayak Mahallesi'ndeki apartmandan silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Apartmandaki bir dairede inceleme yapan ekipler, Hakan Uğur'un (48) üvey kızı Z.B’yi tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.



Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.