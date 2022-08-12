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Uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı

Sarıyer’de çay bahçesi sahibi bir şahıs, parkta alkol kullandığı için uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Bacağından yaralanarak kaçan katil zanlısı ise Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öldürülen şahsın 24 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı.

12 Ağustos 2022 Cuma 09:51
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Uyardığı arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklandı


Sarıyer Büyükdere Mahallesi’nde çay bahçesi sahibi Bürkan Kocaacar ve Serkan D. arasında alkol kullanma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında, Serkan D. cebinden çıkardığı bıçağı Bürkan Kocaacar’ın kalbine iki kez sapladı.

Bıçak darbesiyle Bürkan Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken, Serkan D. ise olay yerinden kaçmaya başladı. Kavga esnasında da bacağından yaralanan Serkan D., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde kıskıvrak yakalanırken, bıçağa da el konuldu. Gözaltına alınan Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

UYARDIĞI ARKADAŞI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Kalbinden bıçaklanan Bürkan Kocaacar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Kocaacar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öldürülen şahsın 24 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği ortaya çıktı. Ayrıca öldürülen Bürkan Kocaacar’ın kavga öncesi silahını arkadaşı Zeki Barbaros Ç.’ye verdiği ve Ç.’nin de olay yerinden silahla uzaklaştığı öğrenildi.
 

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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