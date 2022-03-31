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Uyuşturucu satıcısını ‘Pinokyo’ dövmesi ele verdi

Türkiye'de Fatih’ten Beylikdüzü’ne uyuşturucu satışı amaçlı geldiği söylenilen kolunda ‘Pinokyo’ dövmeli şahsı takibe alan polis, Beylikdüzü'nde zehir satış evine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31 Mart 2022 Perşembe 14:36
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Uyuşturucu satıcısını ‘Pinokyo’ dövmesi ele verdi
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Beylikdüzü’nde polis, bir evi uyuşturucu madde saklama evi olarak kullandığı tespit ettikleri 4 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kolunda ‘Pinokyo’ dövmesi bulunan ve Fatih ilçesinden geldiği tespit edilen söz konusu şahsı evden çıkarken yakalayıp arama yapan polis, üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha sonra eve düzenlenen operasyonda arama yapan polis E.K., B.Z.S., A.İ.A., ve Y.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Aramalarda ise 6 parça 146.8 gram halinde marihuana, 1 adet hassas terazi, bir miktar para ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 31.03.2022 14:50
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuPinokyoTürkiye
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