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Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten ilk açıklama

Balıkesir Edremit'te uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında 2013 yılında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de olduğu 10 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Sert, gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.

18 Mart 2022 Cuma 11:39
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Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten ilk açıklama
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Balıkesir'de narkotik polisleri, Bursa'dan Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı.

Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakıldı.

''BEN YAPMADIM, GÖRECEKSİNİZ''

Türkiye'de beşinci yüz nakli yapılan kişi olan Recep Sert ve 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.

RECEP SERT KİMDİR?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz ve çene nakli gerçekleştirilmişti.

Naklin ardından sağlığına kavuşan Sert, 21 Aralık 2014'te nişanlısı Esma Akyurt ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen törenle evlenmişti.

Esma Sert, iki yıl önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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