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"Uzaya Gidecek Türk Vatandaşları Testlerden Geçirilecek"

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yakın bir zamanda uzaya gönderilecek vatandaşların seçimi için duyuru yayınlanacağını söyleyen Varank, "Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de uzaya gidecek vatandaşlar testlerden geçirilecek" dedi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 12:18
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"Uzaya Gidecek Türk Vatandaşları Testlerden Geçirilecek"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada,"Bir kuruma şahsiyet veren onun tarihidir" sözünü hatırlatarak, "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye 'Türk modern tıbbının ruhu' dersek herhalde yanlış olmaz. İbn-i Sinalardan, İbn Rüşdlerden gelen tıp mirasımız Mektebi Tıbbiye-i Şahane ile kurumsallaştı. Bu nadide okul, kuruluşundan itibaren birikimiyle Türk tıp tarihinin öncüsü oldu. Yetiştirdiği hekimler, cerrahlar ve eczacılar sayesinde Anadolu’daki nice sağlık kurumunun temelleri atıldı." diye konuştu.

"20 YILDA TEKNOPARK SAYISI 90'IN ÜZERİNE ÇIKTI"

Bugün bu mirasın Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile devam ettiğini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Bu güzide kurum bugün Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birine de ev sahipliği yapıyor. 11 bilim insanı ve araştırmacımız alanlarında yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Akademik Ödülleri'ne layık görüldü."

Gençlere "her daim bilime yönelin ve bilginin peşinden koşun" tavsiyesi Varank, iktidara geldiklerinde Türkiye'de kağıt üzerinde 5 teknopark olduğuna işaret ederek, 20 yıllık dönemde teknoparkların sayısını 90'ın üzerine çıkardıklarını söyledi.

"UZAYA GİDECEK TÜRK VATANDAŞLARI TESTLERDEN GEÇİRİLECEK"

Tarihimizin bilim insanlarımızın tüm dünyaya mal olmuş buluşlarıyla dolu olduğuna değinen Varank, "Kendinize güvenerek çalışırsanız, inanıyorum ki, yeni Aziz Sancarlar, Özlem Türeciler, Uğur Şahinler sizlerin arasından çıkacak. Sizin gibi gençlerin varlığı geleceğin aydınlık Türkiye'sinin en büyük teminatıdır. Bu yolda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ödüle layık görülen bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, medya temsilcilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Uzay ve havacılık tıp çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, yakın zamanda Türkiye'ni uzaya göndereceği kişilerin seçilmesi için duyuru yayınlanacağını açıkladı.

Varank, "Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz." dedi.

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