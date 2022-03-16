Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Engelli kıza tecavüz!
Engelli kıza tecavüz!

"Uzaydan düştü, patlayacak mı acaba?"

Tokat'ta Umut İzgi adındaki kişiye ait olan dron, çekim yaptıktan sonra kontrolden çıkarak yaşlı çiftin bahçesine düştü. İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledikten sonra görüntülerde bugün hayatta olmayan çiftin dron ile olan imtihanı ve aralarındaki diyaloğu gördü. Bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara’ya düşen dronu göstererek, 'Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Hocayı çağıralım' dediği duyuluyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 11:40
159 Okunma
"Uzaydan düştü, patlayacak mı acaba?"
banner108

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bahçesine aksiyon kamerası bağlı dron düşen yaşlı çiftin şaşkınlığı ve aralarında geçen diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi.

Erbaa ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde 2016 yılında Umut İzgi, köyünün çekimi için dronun altına aksiyon kamerası takarak uçuş yaptı. Çekim yaptıktan iniş esnasında rüzgardan dolayı kontrolden çıkan dron, bir evin bahçesine düştü. Yaşanan kazanın ardından dronunu arayarak bulan İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledi. Görüntülerde bugün hayatta olmayan yaşlı çiftin dron ile olan imtihanı ve aralarındaki diyalog dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Çiftin arasındaki diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan samimiyet, saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi. Dron kamerasının kaydettiği görüntüler, yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı.

'UZAYDAN DÜŞTÜ'

Görüntülerde bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara’ya düşen dronu göstererek, “Vız vız geldi düştü buraya. Daha gitmiyor. Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Uzak dur. Hocayı çağıralım. Kimin bu?” şeklinde sözleri yansıdı.
Yaklaşık 6 yıl önce yaşanan olayın ardından yaşlı çiftin birer yıl ara ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apartmanın demir korkulukları çalındı
Apartmanın demir korkulukları çalındı
Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı
Ayçiçek yağı yüklü gemi Mersin'e ulaştı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim