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Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu

Eskişehir'de kaybolan 3 kişi sonrası Porsuk Çayı'nda arama çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar sonucunda 6 kemik bulundu. Yapılan çalışmalar devam ederken bulunan 6 parça kemik incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:22
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Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu

Uzun zamandır kayıp olan Hikmet Biçer (71), Bayram Koçak (43) ve Mehmet Yerebakan (60) isimli vatandaşların bulunması için gerçekleştirilen çalışmalar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (ODAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Derneği (İHH) Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince yürütüldü. Çalışmalar Porsuk Çayı etrafından yürütülüyor.

6 PARÇA KEMİK BULUNDU

Suları çekilen Porsuk Çayı'nda ekiplerin yaptığı aramalarda telefon, drone, kamera, bisiklet, koltuk gibi eşyalar bulunurken, çok miktarda çöp çıkarıldı. Ayrıca çalışmalarda, 6 parça da kemik bulundu. Bulunan kemikler, insana ait olup olmadığı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kemiklerin bulunduğu bölgelerde ise çalışmalar yoğunlaştırıldı.

VATANDAŞLAR MERAKLI BAKIŞLARLA İZLİYOR

Porsuk Çayı boyunca yayılan ekiplerin yaptığı çalışmalar, vatandaşların meraklı bakışları altında devam ediyor. Bazı vatandaşların ise içeceklerini alıp arama çalışmalarını seyretmesi dikkatleri çekti.

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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