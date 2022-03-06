Vakayı inceleyen Türk bilim insanları şaştı kaldı

Makatına dinamit bağladıktan sonra havaya uçan ve iç organları parçalanan şizofreni hastası, bilim dergisinin konusu oldu. Denizli Pamukkale Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu dikkat çeken bilgiler elde edildi.

PATLAMA SONRASI HASTANEYE GETİRİLDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre Denizli'de 35 yaşında olduğu belirtilen bir adam, makatına dinamit bağladıktan sonra havaya uçtu. Acil olarak hastaneye kaldırılan adam, ameliyata alındı ancak iç organları büyük hasar görmüştü.

"BEKLENENDEN BÜYÜK REAKSİYON VERMİŞ"

Türk bilim insanları, araştırma sonucunda üreme organlarının patlamaya karşı verdiği reaksiyonu inceledi. Üreme organları, patlama sonucunda beklenenden daha büyük bir etki yaşadı. Ayrıca meydana gelen olayın, bir şizofreni hastası için bile aşırı olduğu ortaya konuldu.

OLAYIN FOTOĞRAFINI DA YAYINLADILAR

Araştırmacılar, bundan sonraki nesillere bilgi aktarmak adına vakanın fotoğraflarını da yayınladı. Ancak fotoğraflar, aşırılık olması nedeniyle kamuoyu ile paylaşılmadı.