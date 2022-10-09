Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etti

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, tepki çeken 'vampir' uyarısının ardından istifa etti.

09 Ekim 2022 Pazar 19:00
57 Okunma
'Vampir' uyarısı yapan rektör istifa etti



Öğrencilere, 'vampir' uyarısı yapan rektör Prof. Dr. Namık Ak'ın istifa ettiği duyuruldu. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde, 4 Ekim'de birinci sınıfa başlayan öğrenciler için 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bilgilendirme programı yapıldı.

''ÇOK VAMPİRLER VAR''

Programa katılan Rektör Prof. Dr. Namık Ak, akşam saatlerinde dersleri olan öğrencilere uyararak, "Hepimiz kendimizin başkanıyız ama bir yolculuğa çıkarken bile en az iki kişi gidin, yalnız olmasın. Çok vampirler var. İstanbul gibi bir yerden geliyorum. 42 yıl İstanbul'da kaldım. Oraya göre burada da vampirlikler var. Çok da sütten çıkmış ak kaşık falan değil. İstemediğimiz belki bazı olumsuz şeyler, vakalar oldu mu? Oluyor. Netice itibarıyla buna dikkat edin" dedi.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA HABERİ GELDİ

Tepki çeken uyarının ardından Prof. Dr. Namık Ak, görevinden istifa etti.

Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Namık AK, sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden ayrılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak hocaya üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" denildi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E﻿rdoğan: Görevde olduğum sürece faizler düşecek
E﻿rdoğan: Görevde olduğum sürece faizler düşecek
Sahibinden satılık hamam!
Sahibinden satılık hamam!
İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı
İsmail İncekara son yolculuğuna uğurlandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim