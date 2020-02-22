Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Van'da 3 kişide korona şüphesi

Van’da İran’dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 22:51
Van'da 3 kişide korona şüphesi
banner48

Van’da İran’dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı, yüksek ateş görülmesi sebebiyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alındı. Hakkari’de de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Yetkililer 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı.

İran’da koronavirüs vakası ve can kaybı yaşanmasının ardından Van’da teyakkuz durumuna geçildi.

Bugün öğle saatlerinde, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 3 Türk vatandaşında yüksek ateş görülmesi nedeniyle şahıslar tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek intaniye bölümünde tedavi altına alındı.

3 Türk vatandaşında korona virüs ile alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

​Öte yandan Hakkari’de bir anne ile çocuğunda yüksek ateş olması nedeniyle bölge hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. Annenin sağlık durumunun düzeldiği, ancak yüksek ateşi devam eden çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

​Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Ancak herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi. Bu arada İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışanların da lüzumsuz dedikodulara ve spekülasyonlara sebebiyet vermemek için ikaz edildikleri öğrenildi. Bölgedeki hastanelerde herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personelin daha hassas olmaları tavsiye edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhterem Nur yaşam mücadelesi veriyor
Muhterem Nur yaşam mücadelesi veriyor
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yol haritamızı belirledik
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yol haritamızı belirledik
'Hurda Bank' dolandırıcısından 2.5 milyon TL'lik vurgun
'Hurda Bank' dolandırıcısından 2.5 milyon TL'lik vurgun
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim