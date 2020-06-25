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Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Van'ın Özalp ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

25 Haziran 2020 Perşembe 14:37
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Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 13.03'te, merkez üssü Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,96 kilometre olan deprem, çevre illerde de hissedildi. 

BAKAN SOYLU: BİR EVDE KISMİ YIKIK İHBARI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Özalp'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" dedi.

Anahtar Kelimeler:
VANDeprem
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