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Van Gölü’nde tekne battı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı.

26 Aralık 2019 Perşembe 11:16
Van Gölü’nde tekne battı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van Gölü’nün Bitlis kıyısındaki Adilcevaz bölgesinde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir
alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan’daki hastanelerimize nakledilmişlerdir.

Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. (AA-İHA-DHA)

Anahtar Kelimeler:
Van Gölü’
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