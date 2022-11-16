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Var mısın Yok musun'da yarışmıştı...

Birçok yarışmacının büyük umutlarla katıldığı Var mısın Yok musun programından 500 bin TL ile ayrılan Ülkühan Yılmaz, değişimiyle dikkat çekti.

16 Kasım 2022 Çarşamba 13:33
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Var mısın Yok musun'da yarışmıştı...



Acun Ilıcalı'nın unutulmaz programı Var mısın Yok musun ile milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Ülkühan Yılmaz, yarışmadan sonra sırra kadem bastı.

Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddeden Ülkühan Yılmaz'ın kutusundan 500 bin TL çıkmıştı.

İŞTE SON HALİ

O dönem 560 TL maaşla çalışan Ülkühan Yılmaz, yaşadığı mobbing nedeniyle istifa etmiş, tüm umudunu Var mısın Yok musun'a bağlamıştı.

''500 bin TL'yi kazandıktan sonra 2 gün kendime gelemedim'' diyen Yılmaz, kendisine bir araba alacağını söylemişti.

Acun Ilıcalı, Ülkühan Yılmaz'ın 500 bin TL'yi kazanmasını ''Üzerimden büyük bir yük kalktı'' sözleriyle yorumlamıştı.

Aslen Kayserili olan Ülkühan Yılmaz, 10 kardeşiyle birlikte anne ve babasız büyüdü. Çalışmak için İstanbul'a gelen Yılmaz'ın beyninde tümör çıktı. 2 ameliyat geçiren Ülkühan Yılmaz, zor günlerin ardından sağlığına kavuştu.

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