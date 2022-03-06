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Vatandaşlar marketlere akın etti: Ayçiçek yağına 1 adet kısıtlaması

Ayçiçek yağında kriz riski nedeniyle vatandaşları marketlere akın etti. Birden fazla ayçiçek yağı alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı.

06 Mart 2022 Pazar 09:37
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Vatandaşlar marketlere akın etti: Ayçiçek yağına 1 adet kısıtlaması
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Ayçiçek yağında stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar marketlere akın etti.

Vatandaşlar marketlere akın etti: Ayçiçek yağına 1 adet kısıtlaması (BİM, A101, ŞOK, Migros)

İstanbul Beylikdüzü'de çekilen görüntülerde büyük bir zincir markette uzun kuyruklar oluştuğu, vatandaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.
Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde ise bir marketin kapısının önünde vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüntülere yansıdı.

Vatandaşlar marketlere akın etti: Ayçiçek yağına 1 adet kısıtlaması (BİM, A101, ŞOK, Migros)

'Yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır'

Esenyurt ilçesinde ise Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir zincir marketin yağ alımını sınırlandırdığı, 4,5 litrelik yağların 145 TL'den satıldığı görüldü.

Zincir marketin ayçiçek yağı satış reyonlarına, “Tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için, yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır” yazısı asıldı.

Vatandaşlardan 'stokçuluk' eleştirisi

Yine büyük bir market zincirinde çekilen görüntüde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.

Market çalışanının, ayçiçek yağlarını reyondan kaldırdığı anların görüntüsünü kaydeden vatandaşlar, “Bize satılmıyor. Parasıyla satılmıyor. Bu etik değil” diye isyan etti.

CHP’li Özkan: AKP kuyruklarla hatırlanacak

Yaşananlara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Etme bulma dünyası… İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlarla dalga geçiyorlardı. AKP dönemi ekmek, akaryakıt ve taneyle kısıtlandırılarak satılan yağ kuyruklarıyla hatırlanacak” ifadelerine yer verdi.

3 saatte fiyatlara zam geldi

İstanbul'un Pendik ilçesi Nazımbey Caddesi'ndeki bir markette ise saat 09.59'da 5 litresi 108 TL olan ayçiçek yağının saat 12.46 itibarıyla 119,95 TL'den satıldığı görüldü. Aynı marka üründe 3 saat arayla yapılan alışverişte ortaya çıkan fiyat farkı faturaya yansıdı.

'Bu görüntüler AK Parti’nin eseridir'

Marketlerde ayçiçek yağı almaya çalışan vatandaşların izdiham oluşturduğu görüntüler İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı tarafından paylaşıldı.

Görüntüleri paylaşan Ergun, “İktidarın sebep olduğu ekonomik kırılganlığı ve belirsizliği artık herkes hissediyor. İnsanlar para ödeyerek aldıkları ayçiçek yağlarını kıtlık yaşanacak, fiyatlar artacak korkusuyla adeta kapışıyor. 2022 Yılında yaşadığımız bu görüntüler AK Parti’nin eseridir” dedi.

Suat Sarı ise, “Ucuz ayçicek yağı almak için hırpalanan insanlar, ezilme tehlikesi geçiren çocuklar… 2022 yılında ülkemizde yaşanan şu görüntüler utanç verici ama nedense sebep olanlar bir türlü utanmıyor” ifadelerini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Ayçiçek Yağı
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