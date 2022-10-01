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Vazo desenli yumurtaya ilgi

Bingöl’de vazo desenli yumurta yumurtalayan tavuk görenleri hayrete düşürdü. Tavuğun sahibi, yıkanmasına rağmen vazo deseni çıkmayınca yumurtayı saklamaya karar verdi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 18:42
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Vazo desenli yumurtaya ilgi



Bingöl merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bahçelerinde 20 adet tavuk besleyen bir aile, bir yumurtanın üzerinde vazo deseni görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Birkaç gün önce ailenin kızlarından Büşra Koçlardan, sabah tavukların verdiği yumurtaları toplamaya gitti.

Yumurtaları eve getiren Koçlardan, daha sonra onları yıkamak istedi ancak bir yumurtanın üzerinde bulunan deseni görünce şaşlık yaşadı. Tavuklardan birinin yumurtladığı yumurta üzerinde vazo desenini yıkamasına rağmen çıkmayınca, yumurtayı saklamaya karar verdi.

İlk defa böyle bir durum ile karşılaştığını aktaran Koçlardan, “Kümese yumurtaları toplamaya geldim. 20’ye yakın tavuğumuz var, yumurtaları toplamaya gelince fark etmedim, eve götürüp yıkayınca fark ettim. Yumurtanın üzerinde vazo deseni vardı, yıkadık çıkmadı. Deterjanla yıkadık yine çıkmadı. Bunu saklamayı düşünüyoruz. Daha önce yumurta topladım ama böyle bir şey ile karşılaşmadım, görünce bayağı şaşırdım” şeklinde konuştu.

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