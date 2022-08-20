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Vicdansız sürücü engelliyi ezip kaçtı

Kağıthane'de sokak üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü akülü aracıyla ilerleyen engelliyi ezdi. İki otomobil arasında kalarak ağır yaralanan engelli Sebahattin İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:39
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Vicdansız sürücü engelliyi ezip kaçtı


İstanbul Kağıthane'de bir otomobil sürücüsü akülü aracıyla ilerleyen engellinin ölümüne neden oldu.

Kaza geçen perşembe günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü tekerlekli sandalyesiyle sokaktan ilerleyen 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye hızla geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil arasında kalan Sebahattin İnce yaralandı.

Sürücüsü önce aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsü , akülü engelli aracına çarpıyor. İki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin ince yaralanıyor. Kaza yaptığını fark edip aracından inen sürücü sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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