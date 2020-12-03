Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Ölümlü kazada karar verildi
Ölümlü kazada karar verildi
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
Polise saldırdılar
Polise saldırdılar

Vicdansızlığa 4 taksit!

Samsun'un Havza ilçesinde ateşli silahla vurulduktan sonra tedavi için patileri kesildiği belirlenen 'Pamuk' isimli köpeğin sahibi H.S.'ye verilen 181 TL ceziaile kesim işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye verilen 628 TL cezanın 4 taksitle ödenebileceği ortaya çıktı. HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, "Çok komik bir rakam ve üzücü. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört takside bölüyorlar. Ağır hapis cezaları, en az iki yıldan başlayarak verilmeli. Siciline kayıt yaptırılarak yasada bunun bu şekil düzenlenmesi şart" dedi.

03 Aralık 2020 Perşembe 11:17
521 Okunma
Vicdansızlığa 4 taksit!

Havza'ya bağlı Memduhiye Mahallesi'nde ön ayakları kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek için HAYTAP Samsun Temsilciliği harekete geçti. İlçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, Pamuk'u Samsun'a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğinde tedavi edildi. Aşırı kan kaybına rağmen Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı. Pamuk daha detaylı bir tedavi görebilmesi için Ankara’ya götürüldü. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pamuk'un sahibi H.S.'ye 181 TL, köpeğin patilerini kesen komşusu S.Ç.'ye de 628 TL ceza uyguladı. Cezaların 4 taksitle ödenebileceği öğrenildi. HAYTAP yetkilileri ise sosyal medyada 'Patilerinin kesilen bedelinin 181 TL olduğunu Pamuk'a kim açıklamak ister?' paylaşımı yaptı.

'KOMİK BİR CEZA’

HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, kesilen bu cezayı köpeğe kimin açıklayacağını sordu. Antep, "Yani çok komik bir rakam ve çok üzücü. Türkiye’yi değil dünyayı salladı Pamuk’un durumu. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört takside bölüyorlar. Büyük bir ihtimalle sahipleri de buna itiraz edecektir zaten bunu da ödemeyeceklerdir. Ağır hapis cezaları, en az iki yıldan başlayarak verilmeli. Siciline kayıt yaptırılarak yasada bunun bu şekil düzenlenmesi şart. Onun dışında tecavüzler, istismarlar, kesilmeler yani zevk için yapılan hiçbir şey engellenemeyecek” dedi.

‘YASANIN ACİLEN ÇIKMASI LAZIM’

Yasa talebinin defalarca talep edildiğini belirten Antep, “Hayvanların kısırlaştırılması, mal olarak görülmemeleri belediyelerinde bu cezaya tabi olmaları gerekiyor. Çünkü bu hayvanların üremelerinin sebebi kısırlaştırma yapmayan belediyelerdir. Üretimin durdurulmasını istiyoruz. Petshop dükkanlarının can satışının, balıkda olsa hayvan satışının durdurulmasını istiyoruz. Hayvanat bahçelerinin kapatılmasını istiyoruz. Hayvan sonuçta bu bir can, Allah’ın sessiz kulları ve bu yasa çıkmadığı sürece Pamuk olayı gibi vakalar görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem
Siirt Kurtalan'da 5 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de Kasım enflasyonu açıklandı
Türkiye'de Kasım enflasyonu açıklandı
Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi
Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim