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Yağ aldırma operasyonu sonrası ölüm iddiası

Almanya'dan estetik yaptırmak için Türkiye'ye gelen bir kadın operasyon sonrası yerleştirildiği otelde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilen kadının cenazesi, ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp'a gönderildi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 11:36
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Yağ aldırma operasyonu sonrası ölüm iddiası
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Almanya'dan estetik yaptırmak için Türkiye'ye gelen bir kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti.

Alman vatandaşı Sadaf Gholami yağ aldırma operasyonu için Küçükçekmece'deki özel bir hastaneye geldi.

24 Ocak tarihinde kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonları yaptıran Gholami, olası bir yan etkiye karşı hastanede gözetim altına alındı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

26 Ocak tarihinde Gholami'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bir gün daha klinikte kalan kadın, taburcu edildikten sonra Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami 29 Ocak'ta kaldığı otelde fenalaştı. Çalışanlardan yardım isteyen kadın, otele gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Sadaf Gholami'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Alman Konsolosluğu'na da konuyla ilgili bilgi verdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan hastane yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kişiyle ilgili yapılan tüm uygulamaların bilime ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı algoritmalarına uygundur, hasta asemptomatik bir şekilde izolasyon kurallarına uygun olarak taburcu edildi" denildi.

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